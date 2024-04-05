Ramazan Bayramı'nda ücretsiz köprü ve otoyollar hangileri olacak? Marmaray bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında Marmaray bedava mı? sorularının yanıtı belli oldu. Arefe günü ve Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı konusu gündeme geliyor. Marmaray bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında Marmaray bedava mı? Detaylar haberimizdedir…

MARMARAY BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

RAMAZAN BAYRAMINDA MARMARAY BEDAVA MI?

Ramazan Bayramında, İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılacaktır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ilgili tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

9 günlük Ramazan Bayramı 6 Nisan itibarıyla başlamakta. 6 ve 14 Nisan tarihleri arasında tatil yapacak olan vatandaşlar köprü ve otoyollardan ücretsiz bir şekilde yararlanacak.