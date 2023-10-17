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Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek

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Ekonomi Haberleri

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinin ücretsiz olması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul Havalimanı Gayrettepe Marmaray İZBAN Ekonomi Haberler

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