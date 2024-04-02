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Marmaray Yenikapı İstasyonunda İntihar Olayı

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Marmaray Yenikapı istasyonunda 15 yaşındaki çocuk, raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle seferlerin Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arasında durduğu ve bir süre sonra da normale döndüğü öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyona gelen 15 yaşındaki E.Y, trenin geldiği sırada raylara atladı. Olayın fark edilmesiyle durdurulmaya çalışan tren, raylardaki çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle seferlerin Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arasında durduğu kaydedildi. İstasyondaki çalışmaların son bulmasının ardından seferlere yeniden başladığı öğrenildi.

Marmaray'dan yapılan açıklamada ise "Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadelerini yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaray 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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