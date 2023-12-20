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SON DAKİKA Marmaray intihar olayı nedir? 20 Aralık Sirkeci-Üsküdar yönü açıldı mı, son durum ne?

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Marmaray'da ne oldu ve Marmaray intihar olayı nedir son dakika haberleri merak ediliyor. Sirkeci-Üsküdar yönü açıldı mı ve son durum nedir gündeme geliyor. İstanbul Marmaray Sirkeci-Üsküdar seferleri açıldı mı sorgulanıyor. Peki, Marmaray intiharı olayı nedir? Sirkeci-Üsküdar yönü açıldı mı, son durum ne?

Marmaray intihar olayı nedir ve Sirkeci- Üsküdar yönü açıldı mı, son durum ne sorularına yanıt aranıyor. Marmaray'da Üsküdar durağında bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Sirkeci-Üsküdar yönü açıldı mı, son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

MARMARAY İNTİHARI OLAYI NEDİR?

Marmaray'da Üsküdar durağında bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Acı olay nedeniyle seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hat işletiliyor.

SİRKECİ-ÜSKÜDAR YÖNÜ AÇILDI MI, SON DURUM NE?

Marmaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

SON DAKİKA Marmaray intiharı olayı nedir? 20 Aralık Sirkeci-Üsküdar yönü açıldı mı, son durum ne?

Kaynak: Haberler.com / Sena Demiröz - 3.Sayfa

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