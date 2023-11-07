Marmaray'da Tren Arızası

Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray treni Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu seferler Florya-Halkalı arasında tek şeritten sağlanıyor.

Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray'a ait tren arıza yaptı

-Arıza nedeniyle Florya-Halkalı arasında seferler tek hattan sağlanıyor

İSTANBUL - Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray'a ait tren Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu seferler Florya-Halkalı arasında tek şeritten sağlanıyor.

Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray'a ait tren Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu yolcular başka trene aktarıldı. Florya-Halkalı arasında seferler tek şeritten sağlanıyor. Yaklaşık iki saatin ardından arıza yapan tren Halkalı istasyonuna çekildi. İstasyonda arıza giderme çalışmaları devam ediyor.

"Halkalı-Florya arasında tek yol işletmeciliği yapılmaktadır"

Marmaray, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Florya arasında tek yol işletmeciliği yapılmaktadır. Trenlerimizde gecikmeler yaşanabileceğini bildirir, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verdi.