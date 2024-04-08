Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Metro bayramda bedava mı 2024? Ramazan Bayramı'nda Metrobüs, Marmaray, Vapur seferleri ücretsiz mi? sorularına yanıt aranıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyolların bayram süresince ücretsiz olup olmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Peki, Metro bayramda bedava mı 2024? Ramazan Bayramı'nda Metrobüs, Marmaray, Vapur seferleri ücretsiz mi?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma Bakanı Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ilgili tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.