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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?

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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'da kalmayı planlayan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının ücretli olup olmayacağını merak ediyor. Bayram tatilinde otobüs, Metrobüs, metro, tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak mı? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2024?

Ulaştırma Bakanı Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ilgili tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?

BAYRAMDA KÖPRÜLER BEDAVA MI?

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

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