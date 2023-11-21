Yüksek Hızlı Tren ve Marmaray'da Ara Tatil Rekoru

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren (YHT) ile Marmaray ve Başkentray'a yolcu talebinin 9 günlük ara tatilde rekor sayıda arttığını belirtti. Yüksek hızlı trenlerin bazı hatlarında yeni rekorlar kırıldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren (YHT) ile Marmaray ve Başkentray'a yolcu talebinin 9 günlük ara tatilde rekor sayıda arttığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü eliyle, Ankara- Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-Karaman, Konya-İstanbul, Karaman-İstanbul, Eskişehir-İstanbul hatlarında doğrudan ve YHT otobüs, YHT tren bağlantılı kombine taşımacılık ile birçok şehre ulaşan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 80 milyon 130 bin 856 yolcu ve günde ortalama 40 bin yolcuya hizmet verildiğini ifade etti.

YOLCU SAYISI ARTTI

Uraloğlu, bu sayının ara tatilde arttığını ve yüksek hızlı trenlerin bazı hatlarında yeni rekorlar kırıldığını belirtti. Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul Ekspres YHT seferlerinin 10 Eylül 2022 tarihinde başlamasından bu yana 371 bin yolcu taşındığını söyleyerek, 9 günlük ara tatil sonrası ise ortalama yolcu sayısının 881 kişiden, artarak bin 189'a ulaştığını belirtti. Uraloğlu, yolcu sayısının ara tatilde, Ankara-Karaman hattında bin 969'dan 2 bin 372'ye, Konya-İstanbul hattında 4 bin 852'den 6 bin 301'e, Ankara-İstanbul güzergahında 16 bin 11'den 17 bin 777'ye yükseldiğini ve aynı artışların Marmaray ve Başkentray'da da gerçekleştiğini açıkladı.

MARMARAY REKOR TAZELEDİ

Uraloğlu, İstanbul ulaşımının ana omurgası Marmaray'ın bugüne kadar 1 milyar 2 milyon 617 bin 736 kişiyi ulaştırdığını ifade etti, ara tatil nedeni ile Marmaray ile bir günde 712 bin 766 yolcunun taşındığını ve Marmaray'ın rekor tazelediğini belirtti. Uraloğlu, Ankara'da diğer ulaşım modları ile entegre Başkentray'da ise hizmete başladığı günden bugüne kadar toplamda 78 milyon 588 bin 658 kişi taşındığını kaydetti. Başkentray'da ortalama günlük yolcu sayısının ara tatil nedeniyle de arttığına dikkati çeken Uraloğlu, günlük yolcu sayısının 57 bin 721'den artarak 78 bin 177'ye ulaştığını açıkladı.