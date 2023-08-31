Marmaray'da bir kadının başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı Şüpheli şahsın tespiti için emniyete talimat verildi Marmaray'da bir kadının başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

Marmaray'da bir kadının başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Şüpheli şahsın tespiti için emniyete talimat verildi

İSTANBUL - Marmaray'da bir kadının başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüphelinin yakalanması için emniyete talimat verildi.

İstanbul Marmaray'da meydana gelen olayda bir şahıs, iddiaya göre yanındaki kadının başörtüsünü açmak istedi. Bunun üzerine Marmaray'da bulunan bir genç ise duruma tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde şüphelinin yakalanması için emniyete talimat verildi.