Marmaray hattında seferler durduruldu. Marmaray hattında yaşanan bu durum, vatandaşların ulaşımını olumsuz etkilerken sebebi merak konusu oldu. Peki, Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? İşte detaylar...

Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu?

Marmaray'da ne oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Aralık Çarşamba günü Marmaray seferlerinde neden aksama yaşanıyor merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından marmaray hatlarında yaşanan sorunun kaynağı araştırılıyor. Peki, Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? Detaylar haberimizde...

MARMARAY NE OLDU?

Marmaray'da Üsküdar durağında bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Acı olay nedeniyle seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hat işletiliyor.

MARMARAY SEFERLERİ NEDEN DURDURULDU?

Marmaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."