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SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?#128653 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? #128669

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SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? Son dakika gelişmesine göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda toplu taşıma araçları otobüs, metro, metrobüs ve marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu.

1 Mayıs İşçi Bayramı, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor ve birçok kurumun kapalı olacağı resmi bir tatil günü olarak ülke genelinde kutlanacak. Bu özel günün yaklaşmasıyla birlikte, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusu da gündeme geldi. Dolayısıyla, " 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak?" sorusu araştırılıyor. SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte merak edilenler...

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs, İşçi Bayramı olarak ülkemizde resmi tatil günleri arasında yer alırken, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Tatilin yaklaşmasıyla birlikte, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusu da merak ediliyor. Bu sebeple, "1 Mayıs günü toplu taşıma bedava mı olacak?" gibi sorular gündeme geliyor.

SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemlerdeki ücretlendirme, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz olacak şekilde Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

Karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.

SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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