Görme Engellilerden Metro ve Marmaray İstasyonlarına Bariyer Talebi

Kadıköy'de eylem yapan görme engelliler, metro ve Marmaray istasyonlarında güvenli yolculuk yapabilmek için bariyer kurulmasını istedi. Türkiye Görme Engelliler Derneği üyeleri, istasyonlarda daha güvenli yolculuk yapabilmek için bariyer taleplerini dile getirdi. Eyleme katılanlar, engellilerin raylara düşmesini önlemek ve intiharları engellemek için bariyerlerin önemine vurgu yaptı.