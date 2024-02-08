Marmaray Feneryolu İstasyonu'nda Raylara Atlama Olayı

Olay, saat 16.30 sıralarında Marmaray Feneryolu İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyonda bekleyen bir kişi Kadıköy istikametinde raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan ve erkek olduğu öğrenilen vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden ve kimliği öğrenilemeyen vatandaşın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.20'de meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Söğütlüçeşme-Göztepe istasyonları arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" İfadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel