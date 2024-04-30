1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Mayıs'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.