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1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak. Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosunda ücretsiz ulaşım yapabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Mayıs'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

İstanbul Havalimanı Gayrettepe Marmaray İstanbul Gençlik 1 Mayıs Ankara İZBAN İzmir Spor Ulaşım Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

Nurullah Aydın:

Eko kopya çalar şimdi oda bozuk otobüsleri bedava yapar

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Muhalif:

Nurullah kardeşim rekabet işte ne güzel daha evvel yoktu böyle şeyler durumu iyi olmayanlar yol parasıyla ekmek alıcak evine sıcak sıcak sen zenginsindir anlamazsın

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sade vatandaş:

ücretsiz olunca ulaşım araçları çok yoğun oluyor en azından yarı parası alınsın

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