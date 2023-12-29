Üye Girişi
Haberler

Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Polis, asker ve basın çalışanlarına ulaşımda tanınan ücretsiz seyahat kartları TCDD'ye bağlı olan Marmaray'da geçmiyor. Kamu hizmeti gören meslek grupları metro, metrobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanırken, Maramaray'ı kullanamıyor. Kolluk kuvvetleri ve basın çalışanları yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını bekliyor.

Polis, asker ve basın çalışanları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) bağlı olan Marmaray'da ücretsiz seyahat kartlarının Marmaray'da geçmemesine tepkili.

METRO, METROBÜS, TRAMVAY VE İETT'DE GEÇERLİ

Kamu hizmeti gören polis, asker ve basın çalışanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) aldıkları ücretsiz toplu taşıma kartını metro, metrobüs, tramvay ve İETT gibi birçok toplu taşımada kullanabiliyor. Vatandaşlar, söz konusu toplu taşıma araçlarına kartlarını kullanarak ücretsiz binebiliyor.

POLİS, ASKER VE BASIN EMEKÇİLERİ TEPKİLİ

Ancak ücretsiz ulaşım kartı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na bağlı olan Marmaray'da geçmiyor. Toplum güvenliğini sağlamakla görevli olan polis ve asker ile kamunun haber alması için gece gündüz çalışan gazetecilere bizzat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan Marmaray'da bu hakkın tanınmaması büyük tepki çekti.

"YETKİLİLER BU DURUMA EL ATMALI"

Söz konusu uygulamaya tepki gösteren basın çalışanı Ecem Altan, "Bizlere tanınan ücretsiz seyahat hakkının Marmaray'da geçmemesi büyük skandal. Vatandaşlara haber sunmak için 7/24 sahada olan basın çalışanları, İBB'ye ait olan toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabiliyorken, bakanlığın sorumluluğunda olan Marmaray'da ise kullanamıyor. Bu nasıl bir ikilem. Birinde kullanılıp diğerinde kullanılmaması çok ilginç. Yetkililerin bu duruma el atıp bizlerin mağduriyetini gidermesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

ulaştırma ve altyapı bakanlığı Marmaray Tcdd Hukuk Gündem Yaşam Ekonomi Haberler

1000

Yorumlar (7)

TUĞRUL BAYRAMOĞLU:

BENCE HERKESTEN HER ULAŞIM ARACINDAN MESLEK AYRIMI GÖZETMEKSİZİN EŞİT MİKTARDA ÜCRET TAHSİL EDİLMESİ LAZIM. BİRİLERİNDEN TAHSİL EDİLMEYEN ÜCRET TAHSİL EDİLEN GURUPLARA ZAM OLARAK YANSIYOR. SAYDIĞIN MESLEK GURUPLARI MAAŞLARI YÜKSEK OLAN GURUPLARDIR. ASGARİ ÜCRETLİ İŞSİZ EN YÜKSEK PAREMDEN ÜCRET ÖDERKEN DİĞERLİ NEDEN ÖDEMİYOR.

Yanıtla478
yorum bükücü:

ASGARİ ÜCRETLİ PARA VERİP BİNİYORSA , HİÇ BİR GELİRİ OLMAYAN ÖĞRENCİ PARA VERİP BİNİYORSA KUSURA BAKMASINDA OZAMAN KAMU ÇALIŞANIDA Bİ ZAHMET PARA VERSİN. HERKES BU VATANINDAN EKMEK KAZANIP VERGİ ÖDÜYOR. İŞÇİDE YUNANA ÇALIŞMIYOR

Yanıtla032
Mete GÖK:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ nin olmayınca böyle oluyor.

Yanıtla189
Mete GÖK:

:)))))))

Yanıtla27
sade vatandaş:

ister inanın ister inanmayın bu ulaştırma bakanlığının değil ibb nin dolayısıyla imamoğlunun suçu hep tatil yapıyor yürüyen merdivenler inat edip yürümüyor metrobüslerin sigortası atıyor lastiği patlıyor saplama kesip yan yatıyor

Yanıtla61
Berat K:

Diğer kamu görevlileri vatandaşa hizmet etmiyor mu? Gazetecinin polisin ne özelliği var. Her yerde kaldırılsın

Yanıtla00
Kurşat Demir:

Neden ücretsiz olsun bunlar devletten maaş alıyorlarmı? Sadece er olarak görev yapana ücretsiz olsun

Yanıtla00
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title