Latin Amerika'daki korona virüs vakaları 1 milyona yaklaştı
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Latin Amerika'daki korona virüs vakaları 1 milyona yaklaştı

Dünya genelinde toplam korona virüs vaka sayısı 6 milyon 290 bin 847'ye yükselirken, Latin Amerika'daki vaka sayısı 1 milyona yaklaştı.

Latin Amerika'daki korona virüs vakaları 1 milyona yaklaştı
01.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:56

Dünya genelinde toplam korona virüs vaka sayısı 6 milyon 290 bin 847'ye yükselirken, Latin Amerika'daki vaka sayısı 1 milyona yaklaştı.

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan korona virüs hızlı yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 6 milyon 290 bin 847'ye yükseldi. ABD, 1 milyon 837 bin 578 vaka sayısıyla korona virüsten en fazla etkilenen ülke oldu. Latin Amerika'da kaydedilen vaka sayıları ise korkutucu bir şekilde artmaya devam ediyor. Latin Amerika'daki vaka sayısı 1 milyona yaklaştı. Yeni tespit edilen vakaların büyük bir kısmı Brezilya'da kaydedildi. Brezilya'daki toplam korona virüs vaka sayısı 514 bin 992'ye yükselirken, ölü sayısı 29 bin 341 oldu. Peru'da toplam vaka sayısı 164 bin 476'ya çıktı, ölü sayısı ise 4 bin 506 oldu. Meksika ise vaka sayısı 90 bin 664'eyükselirken ölü sayısı 9 bin 930'a çıktı. Şili'de vaka sayısı 99 bin 688'ye yükseldi, ölü sayısı ise bin 54 oldu.

Brezilya son dönemde ABD'nın ardından en çok vakanın görüldüğü 2. ülke oldu. - BRASILIA

Kaynak: İHA

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