Kozaklı'da sağanak sele neden oldu Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açtı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açtı.

Nevşehir ve ilçelerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle Kozaklı'da Altınsu Mahallesi'nde bazı ev ve termal tesislerin giriş katlarını su bastı, araçlar su ve çamura gömüldü.

Kozaklı Belediyesi ekipleri, sel sularının etkilediği alanlarda tahliye çalışması yaptı.

Kaynak: AA