Dünya Otizm Farkındalık Günü Kapadokya'da Kutlandı

Dünya Otizm Farkındalık Günü Kapadokya'da da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri klasik arabalarla Kapadokya turu yaptı, gökyüzüne kırmızı balon bıraktı.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu tarafından organize edilen etkinlik Göreme kasabasında başladı. Klasik arabalar ile Kapadokya turu atan özel öğrenciler son olarak Paşabağları ören yerine geldi. Burada Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu ile birlikte sevgi yürüyüşü yapan öğrenciler etkinlik sonunda gökyüzüne balon bıraktı.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle özel eğitim anaokulumuz bir etkinlik düzenledi. Buradaki amacımız otizme karşı bir farkındalık oluşturmak. Bu çocukların hayatımızda ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha sergilemiş olduk" dedi.

Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Kenan Tekin de, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde klasik araçlar ile bir kortej düzenledik. Daha sonra Kapadokya vadilerinde sevgi yürüyüşü yaparak, gökyüzüne uçan balon bıraktık. Bu sayede otizm farkındalığı yönünde dikkat çekmeye çalışacağız. Okulumuzda otizm tanısı almış 40 öğrenci eğitim görmekte. Bu kanatsız meleklerimiz için farklı günlerde farklı alternatifler sunup, farklı moral etkinlikleri düzenlemekteyiz. Amacımız çocuklarımızı sosyalleştirmek ve topluma kazandırmak" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR