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Nevşehir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Nevşehir'de trafikte seyir halinde giden otomobilin, sollama yapacağı araca çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Gülşehir ilçesi Nevşehir Caddesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Teyfik K. kullandığı 50 ADK 048 plakalı Volkswagen marka otomobili ile seyir halinde iken Neşet A.'nın kullandığı 50 ACR 350 Mercedes marka otomobili sollayarak sağ şeride geçmek isterken solladığı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil şarampole takla atarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde bulunan sürücü Teyfik K. ve araçta yolcu olarak bulunan Metehan Gören yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralılardan Metehan Gören (24) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nevşehir trafik Ölüm Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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