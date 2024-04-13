Kapadokya Bayram Tatiliyle Doldu Taştı

UNESCO Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan peribacaları, ilginç kaya oluşumları, birbirinden güzel vadileri, yer altı ve yer üstü kaya şehirleri ile hem dünyanın, hem de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi Bayram tatilinde doldu taştı.

Bayram tatili nedeniyle tatilini Kapadokya bölgesinde geçirmek isteyen yerli turistlerin tercih ettiği Kapadokya bölgesinde doluluk oranı yüzde yüzü buldu. 9 günlük bayram tatilinin sonuna yaklaşılması ile birlikte dönüş yoluna çıkan tatilciler bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu. Nevşehir - Ürgüp karayolunda zaman zaman durma noktasına gelen trafik dron ile görüntülendi. Yer yer 5 kilometreyi bulan trafik yoğunluğu bayram süresince de devam etti.

Tatilini Kapadokya bölgesinde geçirmek isteyen yerli turistler, sabahın ilk saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarının görsel şölenlini izlerken, gün içinde de peribacaları ve ören yerlerini gezdi. - NEVŞEHİR