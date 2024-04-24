Nevşehir'de Motosiklet Sürücüsü Hafif Ticari Araça Çarptı
Nevşehir'de seyir halindeki motosiklet sürücüsü önündeki duran hafif ticari araca çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de seyir halindeki motosiklet sürücüsü önündeki duran hafif ticari araca çarptı. Çarpma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, kaza Acıgöl ilçesine bağlı Aksaray Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü önünde ilerleyen hafif ticari aracın durduğunu fark etmedi. Hızla hafif ticari araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR