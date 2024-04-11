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Bilecikli Taekwondocu İklim Metin Nevşehir Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

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Bilecikli taekwondocu İklim Metin, Nevşehir'de oynanacak finallere katılmaya hak kazandı.

Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Yarı Final Taekwondo Türkiye Elemeleri'nde Bilecikli sporcu İklim Metin, dünya şampiyonu rakibini yenerek üçüncü oldu. Bronz madalyanın sahibi olan İklim, bu sonuçla Nevşehir'de oynanacak finallere katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İklim Metin ve antrenörü Hanife Yıldız'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Nevşehir Gençlik Türkiye Manisa Spor Spor Güncel Haberler

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