Bilecikli sporcu İklim Metin, Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu.

Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu İklim Metin Türkiye 3.'sü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuyu ve antrenör Hanife Yıldız'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK