Obilet, 9 günlük tatil döneminde seyahat trendlerini açıkladı

Obilet, 9 günü bulan tatil dönemine ilişkin seyahat trendlerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile okulların ara tatilinin aynı döneme gelmesi, önceki bayram tatili dönemlerine göre seyahat ve turizm ürünlerine olan talepte artışlara neden oldu.

Ancak tüketicilerde bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağı beklentisi olduğundan, söz konusu açıklama yapıldıktan sonra tatil sezonu talebinde olağan dışı bir artış görülmedi.

Obilet üzerinden yapılan rezervasyon verilerine göre, deniz sezonu tam olarak açılmamış olmasına rağmen, Antalya, İzmir ve Muğla en çok otel rezervasyonu yapılan iller arasında öne çıktı.

Kültür ve doğa turizmi odaklı seyahat planlamaları arasında ise Nevşehir, Bursa, Sapanca (Sakarya), Trabzon ve Eskişehir illeri yer aldı.

En çok artış görülen destinasyonlar Nevşehir, Iğdır ve Erzincan

5 Nisan Cuma akşamından başlayan tatil döneminde yurt içi hatlarda Obilet platformu üzerinden yapılan uçak bileti satışlarında en çok artış görülen destinasyonlar Nevşehir, Iğdır ve Erzincan, yurt dışı hatlarda ise Kıbrıs (Lefkoşa), Düsseldorf ve Aşkabat oldu.

En pahalı uçak bileti tek kişi için 55 bin 676 lira olarak Cancun-İstanbul rotasında, en ucuz bilet ise 622 lira fiyatla Ankara-İstanbul arasında satıldı.

Otobüs bileti satışlarında en çok artış yaşanan yurt içi destinasyonlar Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Konya, Çorum, Tokat ve Erzincan, yurt dışı destinasyonlarda ise Selanik, Sofya, Batum ve Üsküp oldu.

En pahalı otobüs bileti İstanbul-Dortmund arasında 5 bin 840 liraya, en ucuz otobüs bileti ise Gümüşhane-Erzincan arasında 50 liraya satıldı.

En yoğun araç kiralanan iller arasında İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Adana, Trabzon, Muğla, Bursa ve Ordu yer aldı.

Ortalama araç kiralama süresi 5,5 gün olurken, Obilet uygulaması üzerinden yapılan en uzun araç kiralama süresi ise 33 gün olarak kayıtlara geçti. Tüketiciler en çok düşük yakıt tüketimine sahip, küçük motorlu ekonomik araçları tercih etti.