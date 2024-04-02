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Nevşehir'de aranan firari şahıs yakalandı

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Nevşehir'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İl Merkez İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerice emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı.

Yapılan çalışma sonucunda toplam 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nevşehir Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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