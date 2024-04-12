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Nevşehir'de alkollü sürücünün kullandığı araç kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

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Nevşehir'de alkollü sürücünün kullandığı aracın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen Egemen Ç. idaresindeki 50 ABR 794 plakalı Tofaş marka otomobil, önce kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa K.'nin kullandığı 50 BE 717 plakalı Volkswagen marka otomobile, daha sonrada sürücüsü öğrenilemeyen 27 L 2647 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü Egemen Ç. araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkartıldı. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü de Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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