Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza

Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 2000 evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbeyev caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil ara sokaktan caddeye çıktı. Cadde üzerinde seyreden motosiklet, caddeye aniden çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile havaya savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR