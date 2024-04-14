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Nevşehir'de KGYS kameralarına yansıyan kazalar

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Nevşehir'de meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentte ilk kaza Nevşehir Aksaray karayolu Terminal kavşağında meydana geldi. Kontrolsüz olarak şerit değiştirerek kavşağa giren minibüsün neden olduğu kaza maddi hasarla atlatıldı.

KGYS kameralarına yansıyan bir başka kaza da Kıratlıoğlu Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Ticari taksi yan yoldan kontrolsüz olarak yola çıkınca kazaya neden oldu.

Kentte KGYS kameralarının kaydettiği son kaza ise 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde hızlı seyreden otomobil, Vefa Küçük Caddesi üzerinde seyreden bir başka otomobile çarptı.

Kentte meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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