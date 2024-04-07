Nevşehir'de Optik Dükkanı İşleten Ali Akarsu, İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Paketi Dağıtıyor

Nevşehir'de optik dükkanı işleten Ali Akarsu, ramazan ayında öğle vakti iş yerinin kapısını kapatıp ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda paketi dağıtım faaliyetlerine katılıyor.

Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği gönüllüsü Akarsu, özel aracına yüklediği gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırıyor.

Akarsu, AA muhabirine, işinden ve zamanından yaptığı fedakarlıkların yoksulları mutlu ettiği için bundan dolayı iç huzur yaşadığını söyledi.

Ramazan ayında her gün öğle vakti iş yerini kapatarak İHH deposunun yolunu tuttuğunu belirten Akarsu, şahsi aracının bagajına yardım malzemesi yükleyip dağıtıma çıktığını anlattı.

Akarsu, dernek yetkililerince kendisine verilen adres listesine göre ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine genç gönüllülerle ulaşarak emaneti teslim ettiklerini kaydetti.

Yardımlaşmanın toplumun dinamiklerini sağlamlaştırdığına inandığını dile getiren Akarsu, şöyle konuştu:

"Ramazan aylarında ihtiyaç sahibi ailelere genç arkadaşların da yardımıyla gıda kolisi dağıtıyoruz. Genelde öğle vakti dükkanımızdan ayrılıp farklı yerlere dağıtım yapıyoruz. Gerçek manada ihtiyaç sahibi olanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu faaliyet bir ay boyunca sürüyor. Bu ramazan ayında yaklaşık 600 aileye ulaştık. Kendimi çok rahatlattığı için gönüllük esasıyla çalışıyorum. Rahmet ayı ramazanın bereketi ve feyzinden yaralanalım diye böyle bir faaliyete dahil olduk. Çok şükür memnunum. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak beni ruhen rahatlatıyor. Anlatılmaz, yaşanır derler ya... Kişinin, durumu daha düşük olanları görmesi için bu gönüllülük faaliyetleri çok faydalı. İnsanların aileleriyle birlikte bu tür çalışmalara katılması lazım."