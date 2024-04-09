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Bilecikli sporcu bronz madalyası ile döndü

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Bilecikli sporcu bronz madalyası ile döndü.

Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Yarı Final Taekwondo Türkiye elemelerinde Bilecikli sporcu Selen Ergün çıktığı müsabakalarda 3'üncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda başarılı sporcu Selen Ergün Nevşehir'de yapılacak finallere katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu Selen Ergün ve antrenör Hanife Yıldız'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Nevşehir Gençlik Türkiye Manisa Spor Spor Güncel Haberler

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