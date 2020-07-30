Kız arkadaşının akrabaları evlerine molotof, baba da oğluna tokat attı
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Kız arkadaşının akrabaları evlerine molotof, baba da oğluna tokat attı

Adana'da iki kişi, Belçika'daki akrabaları olan 14 yaşındaki bir kız çocuğunun erkek arkadaşının evine molotof kokteyli attı.

Kız arkadaşının akrabaları evlerine molotof, baba da oğluna tokat attı
30.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:24

Adana'da iki kişi, Belçika'daki akrabaları olan 14 yaşındaki bir kız çocuğunun erkek arkadaşının evine molotof kokteyli attı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Belçika'da yaşayan 14 yaşındaki N.K., Adana'daki E.Ç. (17) ile internetten tanışıp arkadaş oldu. Kendisi de Adanalı olan kız çocuğu geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Adana'ya geldi. Kız çocuğu bunun üzerine dün ailesine haber vermeden erkek arkadaşının evine gitti. Aile bunun üzerine kayıp başvurusu yaptı. Bir süre sonra da kız çocuğu arkadaşının evinde bulundu. Aile kızlarını alıp evine götürdü. Bu durumu duyan kız çocuğunun iki akrabası bugün öğleden sonra yüzlerini kapatıp E.Ç.'nin evine gelerek molotof kokteyli attı.

Baba Adem Ç. patlama sesi duyarak balkona çıktığında eşyaların yandığını görüp hemen söndürdü. Daha sonra da polise haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler inceleme başlatırken, zanlılar kısa sürede yakalandı.

Bu arada baba Adem Ç., polislere molotof kokteylinin nasıl olduğunu anlatan küçük oğlu U.Ç.'ye tokat attı. Polis, babaya tepki gösterdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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