Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçının hazırlıklarına başladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalar gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Pendikspor ile dün oynanan maça 11'de başlayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
Sarı-lacivertiler, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL