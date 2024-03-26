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Avrupa Atletizm Şampiyonası'na damga vuran anlar! Belçikalı gülleci atletizm yarışmasına katıldı

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Avrupa Atletizm Takım Şampiyonası'nda oldukça nadir görülen bir olay yaşandı. Belçika ekibinin 100 metre engellide yarışacak takım arkadaşı sakatlanınca yarışa Belçikalı gülle atıcı Jolien Boumkwo katıldı.

GÜLLECİ YARIŞA KATILDI

Gülle atmada yedinci olan Boumkwo 100 metre engelli atletizm parkurunda yarışacak arkadaşının sakatlanmasının ardından ülkesi adına müsabakaya katıldı ve yarışı 32.81 saniye ile yedinci sıradaki sporcunun 19 saniye gerisinde usulüne uygun bir şekilde bitirdi.

TAKIMINI KURTARDI

Boumkwo'nun yarışmaya katılması Belçika'ya iki puan kazandırdı ve güllet atıcı takımı diskalifiye olmaktan kurtardı. Boumkwo'nun çabaları ülkesini Polonya'daki karşılaşmada ikinci lige düşmekten kurtarmaya yetmedi ve 16 ülke arasından 14'üncü oldu.

Avrupa Atletizm Şampiyonası'na damga vuran anlar! Belçikalı gülleci atletizm yarışmasına katıldı

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Belçika Spor Haberler

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