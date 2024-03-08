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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup etti

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını deplasmanda 3-0 yendi. Maçta Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımını 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Tadic'in arka direğe yaptığı ortada savunma ayak koydu. Topu yeniden önünde bulan Tadic'in sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

63. dakikada sol taraftan köşe vuruşu sonrası altıpas içinde Castro-Montes'in kafa vuruşunda kaleci Livakovic topu çelerken, İsmail Yüksek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

67. dakikada ceza sahası içinde Puertas, Lapoussin ile duvar pası yaptı. Sol çaprazda topu kontrol eden Puertas'ın plase vuruşunda top kaleci Livakovic'te kaldı.

68. dakikada sol kanattan hızla ceza sahası içine giren Ferdi, rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

84. dakikada kendi ceza yayında topu kapan Oosterwolde, pasını Edin Dzeko'ya attı. Dzeko'nun orta alanda dikine attığı pasla buluşan Oosterwolde, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

90+1. dakikada Mert Hakan'ın sol kanattan ortasında top Burgess'a çarparak kornere çıktı. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Pinheiro, elle oynama belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

Stat: RSC Anderlecht

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia

Union Saint-Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Montes, Vanhoutte (Rasmussen dk. 80), Sadiki (Lazare dk. 63), Teklab (Lapoussin dk. 63), Amoura (Eckert dk. 85), Nilsson, Puertas

Yedekler: Lindner, Imbrechts, Terho, Huygevelde

Teknik Direktör: Alexander Blessin

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Çağlar (Ferdi dk. 35), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Krunic dk. 68), Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 78), Cengiz Ünder (Kent dk. 68), Tadic, Batshuayi (Edin Dzeko dk. 78)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Ahmet Necat Aydın, Zajc, Muhammet İmre, Çağrı Fedai

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Batshuayi (dk. 20), Oosterwolde (dk. 84), Tadic (dk. 90+4 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Alexander Blessin (Teknik Direktör), Amoura, Machida, Burgess (Union Saint-Gilloise), Krunic (Fenerbahçe) - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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