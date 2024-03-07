USG hangi takım, açılımı ne?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelede golsüz eşitlik var. USG hangi takım, açılımı ne?

USG HANGİ TAKIM, AÇILIMI NE?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşıyor. RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanan müsabaka TSİ 23.00'de başladı. Mücadele Exxen'de yayınlanıyor.

RÖVANŞ 14 MART'TA İSTANBUL'DA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak. Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

USG açılımı: Union Saint-Gilloise