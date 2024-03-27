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Belçika Başbakanı PKK Destekçilerine Tepki Gösterdi

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Belçika Başbakanı Alexander de Croo, terör örgütü PKK destekçilerinin Belçika'daki provokasyonlarına değinerek, "Terörist olarak sınıflandırılan örgütlere yönelik bu destek gösterileri kabul edilemez" dedi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonlarına değindi. de Croo, sükunet çağrısında bulunarak, "Herkesten sakin olmasını, provokasyonları durdurmasını ve ülkemizde onlarca yıldır yaptığımız gibi uyum içinde birlikte yaşamaya devam etmesini istiyoruz. Terörist olarak sınıflandırılan örgütlere yönelik bu destek gösterileri kabul edilemez" dedi.

PKK yandaşları, geçtiğimiz günlerde Türk toplumuna ait cami ve derneklere saldırmış, çok sayıda aracın da hasar gördüğü saldırılarda Ülkü Ocakları binası kundaklanmıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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