Kanarya dört köşe! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde kasayı doldurdu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkan Fenerbahçe, kasasını da doldurdu. Belçika ekibi Union SG'yi eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Avrupa'dan elde ettiği kazancın üzerine 1 milyon euro daha ekleyerek toplam kazancını 9.8 milyon euroya çıkardı.
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe kasasını doldurdu.
KANARYA KASAYI DOLDURDU
Fenerbahçe, Belçika takımı Union SG'yi toplam 3-1'lik skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. NTV'de yer alan habere göre, sarı-lacivertliler bu başarısıyla ciddi bir gelirin de sahibi oldu.
Fenerbahçe'nin Avrupa'da elde ettiği kazançlar şu şekilde;
- 3. ÖN ELEME: 1.65 milyon euro
- AYAK BASTI:2.94 milyon euro
- ÜLKE KATSAYISI: 979 bin euro
- GALİBİYET: 2 milyon Euro
- GRUP LİDERLİĞİ: 600 bin euro
- SON 16 TURU: 600 bin euro
- ÇEYREK FİNAL: 1 milyon euro
- TOPLAM: 9.8 milyon euro