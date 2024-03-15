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Kanarya dört köşe! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde kasayı doldurdu

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkan Fenerbahçe, kasasını da doldurdu. Belçika ekibi Union SG'yi eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Avrupa'dan elde ettiği kazancın üzerine 1 milyon euro daha ekleyerek toplam kazancını 9.8 milyon euroya çıkardı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe kasasını doldurdu.

KANARYA KASAYI DOLDURDU

Fenerbahçe, Belçika takımı Union SG'yi toplam 3-1'lik skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. NTV'de yer alan habere göre, sarı-lacivertliler bu başarısıyla ciddi bir gelirin de sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da elde ettiği kazançlar şu şekilde;

  • 3. ÖN ELEME: 1.65 milyon euro
  • AYAK BASTI:2.94 milyon euro
  • ÜLKE KATSAYISI: 979 bin euro
  • GALİBİYET: 2 milyon Euro
  • GRUP LİDERLİĞİ: 600 bin euro
  • SON 16 TURU: 600 bin euro
  • ÇEYREK FİNAL: 1 milyon euro
  • TOPLAM: 9.8 milyon euro
Haberler.com / İsmail Elal - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Futbol Finans Spor Haberler

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Yorumlar (2)

koray hüseyin kılıç:

habere bak kasayı ağzına kadar doldurdu yaa bir futbolcunun bonservisi bile alınmaz o paraya

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Behçet Hanay:

Bu ne ya ..Kendi sahasında ecel terleri döken bir takım seyrettim...Dışarda 3 gol atan takım gol yememek için müdafa oyna...ve sahanda maglup ol ..Ne zafer ama

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