Kanarya dört köşe! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde kasayı doldurdu

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe kasasını doldurdu.

KANARYA KASAYI DOLDURDU

Fenerbahçe, Belçika takımı Union SG'yi toplam 3-1'lik skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. NTV'de yer alan habere göre, sarı-lacivertliler bu başarısıyla ciddi bir gelirin de sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da elde ettiği kazançlar şu şekilde;