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Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı için hazırlıklarını tamamladı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu ise belirsiz.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Joshua King katılmadı.

Ağrıları nedeniyle takımdan ayrı kalan ve idman öncesinde MR'ı çekilen Leonardo Bonucci, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığını atlatan Rodrigo Becao ise takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Koordinasyon ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA / Spor

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