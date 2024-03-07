Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i deplasmanda yendi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile karşılaştı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Sadiki'nin pasında topla buluşan Nilsson'un ceza sahası dışından vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
20. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cengiz'in ortasında kale önünde Çağlar'ın kafayla indirdiği topa Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
36. dakikada Fenerbahçe'nin hızlı atağında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
44. dakikada ceza yayı üzerinden Szymanski'nin geriye pasında Fred'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Stat: RSC Anderlecht
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia
Union Saint-Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Nilsson, Puertas
Yedekler: Lindner, Imbrechts, Rasmussen, Lazare, Lapoussin, Eckert, Terho, Huygevelde
Teknik Direktör: Alexander Blessin
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar (Ferdi dk. 35), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Batshuayi
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Ahmet Necat Aydın, Mert Hakan Yandaş, Kent, Zajc, Krunic, Muhammet İmre, Dzeko, Çağrı Fedai
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Batshuayi (dk. 20) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Alexander Blessin, Amoura (Union Saint-Gilloise) - BRÜKSEL