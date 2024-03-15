Maç biter bitmez paylaştılar! TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmayı başaran Fenerbahçe'yi tebrik etti.

TFF'DEN FENERBAHÇE'YE TEBRİK MESAJI

TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, Fenerbahçe'ye bundan sonraki turlarda başarılar dilendi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin ülke puanına yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür edildi.

İşte TFF'nin o mesajı;

TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda eşleştiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.