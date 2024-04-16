Brüksel'deki Ulusal Muhafazakarlık Konferansı Güvenlik Nedeniyle Durduruldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Ulusal Muhafazakarlık Konferansı", aşırı sağcı siyasi figürleri bir araya getirdiği ve güvenlik zafiyeti oluşturabileceği gerekçesiyle durduruldu.

Brüksel'deki Saint Josse Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İngiltere'deki Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) eski lideri Nigel Farage gibi isimleri konuk etmesi planlanan ve bu sabah başlayan iki günlük konferansın durdurulmasına karar verildi.

Aşırı sağcı fikirlerin tartışılacağı konferansın güvenlik zafiyeti oluşturabileceği kaygısı kararda etkili olurken, gerekli izinlerin de alınmadığı bildirildi.

Polis, konferansın yapıldığı binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Konferans, daha önce iki belediye tarafından reddedilmişti.

Orban'ın yarın AB zirvesi için geleceği Brüksel'de konferans kapsamında düzenlenen oturuma katılması bekleniyordu.

Konferansın başka bir belediye sınırları içindeki bir mekana taşınması için girişimlerin sürdüğü öğrenildi.