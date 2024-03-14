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Fenerbahçe Çeyrek Finale Yükseldi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'e 1-0 yenilerek toplam 3-1'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Machida'nın kale alanından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak üstten kornere çıktı.

61. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

68. dakikada Lapoussin, sol kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Kale alanında iyi yükselen Rasmussen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

76. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışının ardından Terho'nun yaptığı vuruşta Djiku topu çizgiden çıkardı.

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Zajc dk. 62), İrfan Can Kahveci (Tadic dk. 62), Szymanski, Kent (Mert Hakan Yandaş dk. 75, Zeki Dursun dk. 90+2), Batshuayi (Dzeko dk. 75)

Yedekler: Livakovic, Doğukan Demir, Cengiz Ünder, Ahmet Aydın, Muhammet İmre, Çağrı Fedai, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida (Tshilanda dk. 89), Lapoussin, Amani (Puertas dk. 67), Rasmussen, Sadiki, Nilsson (Teklab dk. 67), Eckert (Huygevelde dk. 89)

Yedekler: Imbrechts, Moris, Sykes

Teknik Direktör: Alexander Blessin

Gol: Rasmussen (dk. 68) (Union Saint-Gilloise)

Sarı kartlar: İsmail Yüksek, İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe), Eckert (Union Saint-Gilloise) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Gilloise Belçika Spor Güncel Haberler

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