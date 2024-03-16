Belçika Başbakanı Gazze'deki Açlık Krizine Dikkat Çekti

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, " Gazze'de çocukların açlıktan ölmesi kesinlikle kabul edilemez. Her iki tarafın da derhal bir ateşkes imzalaması gerekiyor" dedi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması görüşmeleri kapsamında Katar'a geldi. Başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya gelen de Croo, Katar'ın oynadığı rol için Katar Emiri'ne teşekkürlerini iletti. Görüşmenin ardından açıklama yapan de Croo, "Gazze'de çocukların açlıktan ölmesi kesinlikle kabul edilemez. Her iki tarafın da derhal bir ateşkes imzalaması gerekiyor" dedi.

" İsrail'in acilen daha fazla insani yardım erişimi sağlaması gerekmektedir"

Belçika Başbakanı de Croo, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile de görüştü. Görüşmede, İsrail'in Gazze'deki "aç bırakma" taktiklerinin kabul edilemez olduğunu belirten de Croo, "İsrail'in acilen daha fazla insani yardım erişimi sağlaması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Belçika'nın UNRWA'ya destek vermeye devam edeceğini belirten de Croo, "UNRWA Gazze'deki insanlara yapılan yardımların bel kemiğidir" diye konuştu - DOHA