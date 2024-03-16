Üye Girişi
Haberler

Belçika Başbakanı Gazze'deki Açlık Krizine Dikkat Çekti

Güncelleme:

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Gazze'de çocukların açlıktan ölmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, her iki tarafın da derhal ateşkes imzalaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardım erişimi sağlaması gerektiğini vurguladı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, " Gazze'de çocukların açlıktan ölmesi kesinlikle kabul edilemez. Her iki tarafın da derhal bir ateşkes imzalaması gerekiyor" dedi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması görüşmeleri kapsamında Katar'a geldi. Başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya gelen de Croo, Katar'ın oynadığı rol için Katar Emiri'ne teşekkürlerini iletti. Görüşmenin ardından açıklama yapan de Croo, "Gazze'de çocukların açlıktan ölmesi kesinlikle kabul edilemez. Her iki tarafın da derhal bir ateşkes imzalaması gerekiyor" dedi.

" İsrail'in acilen daha fazla insani yardım erişimi sağlaması gerekmektedir"

Belçika Başbakanı de Croo, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile de görüştü. Görüşmede, İsrail'in Gazze'deki "aç bırakma" taktiklerinin kabul edilemez olduğunu belirten de Croo, "İsrail'in acilen daha fazla insani yardım erişimi sağlaması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Belçika'nın UNRWA'ya destek vermeye devam edeceğini belirten de Croo, "UNRWA Gazze'deki insanlara yapılan yardımların bel kemiğidir" diye konuştu - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Belçika İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title