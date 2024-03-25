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Belçika'da PKK Yandaşlarının Provokasyonuna Türk Asıllı Vatandaşların Tepkisi

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Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi. Arbede yaşanması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Başkent Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

Sloganlar da atan grup, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti.

Türkler gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı.

Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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