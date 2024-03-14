Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına Kadıköy'de 1-0 yenilerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile sahasında kozlarını paylaştı.
OSAYI ATTI AMA OFSAYT
Mücadelenin 18. dakikasında İrfan Can'ın ara pasında sağ kanattan bindiren Osayi kaleciyle karşı karşıya kalır kalmaz şutunu çekti. Top ağlara gitti ama karar ofsayt.
İLK YARI GOL OLMADI
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Takımlar soyunma odasında 0-0'lık eşitlikle gitti.
RASMUSSEN PERDEYİ AÇTI
İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım, 68. dakikada Mathias Rasmussen'in kafayla attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
BAŞKA GOL OLMADI
Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmayınca sarı-lacivertliler skor üstünlüğüyle çeyrek finale yükselen taraf oldu.
KURA ÇEKİMİ YARIN
Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.