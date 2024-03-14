Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına Kadıköy'de 1-0 yenilerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile sahasında kozlarını paylaştı.

OSAYI ATTI AMA OFSAYT

Mücadelenin 18. dakikasında İrfan Can'ın ara pasında sağ kanattan bindiren Osayi kaleciyle karşı karşıya kalır kalmaz şutunu çekti. Top ağlara gitti ama karar ofsayt.

İLK YARI GOL OLMADI

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Takımlar soyunma odasında 0-0'lık eşitlikle gitti.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

RASMUSSEN PERDEYİ AÇTI

İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım, 68. dakikada Mathias Rasmussen'in kafayla attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

BAŞKA GOL OLMADI

Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmayınca sarı-lacivertliler skor üstünlüğüyle çeyrek finale yükselen taraf oldu.

KURA ÇEKİMİ YARIN

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Orhangazi adayı Halit Güray Ülker kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Orhangazi belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Orhaneli adayı Emirhan Kayan kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Orhaneli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Nilüfer adayı Nilüfer Akçakoca Demir kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Nilüfer belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mustafakemalpaşa adayı Özlem Bayraktar kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mudanya adayı Mine Norşon kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Mudanya belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kestel adayı Yasemin Bahar kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Kestel belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Keles adayı Gökhan Tosun kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Keles belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karacabey adayı Yasemin Tuna kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Karacabey belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İznik adayı Ali Bayer kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa İznik belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İnegöl adayı Onur Metinbaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa İnegöl belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Harmancık adayı Mehmet Ferdi Ayaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Harmancık belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gürsu adayı Cenk Cenkçiler kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Gürsu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gemlik adayı Mustafa Yavuz kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Gemlik belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Büyükorhan adayı Talha Akçay kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Büyükorhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Susurluk adayı Mehmet Sesiz kimdir? 2024 DEVA Partisi Balıkesir Susurluk belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title