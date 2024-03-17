Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilerek, derhal ateşkes çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 163 gündür devam ederken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in saldırıları protesto edildi. Brüksel Kuzey İstasyonu'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek soykırım işlediğini belirterek, derhal saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Göstericiler, "Terörist İsrail", "Derhal ateşkes", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Utan Avrupa" sloganları attı. Göstericiler, ayrıca Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Belçika'da ayrılıkçı Flaman partisi NVA lideri Bart de Wever, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e verdikleri destek nedeniyle protesto etti.

"Filistin halkı için buradayım"

Destek mitingine Belçika'nın Anvers kentinden katılan Luc Beaerts, "Filistin halkı için buradayım. Bu çok normal. Buradayım, çünkü Filistin halkına karşı yapılan savaşa karşı olduğumuzu göstermeye devam etmek zorundayız. İsrail'in silahlı güçlerle uyguladığı adaletsizliğine karşı, onu desteklemeye devam eden ABD ve Avrupa'nın adaletsizliğine karşı tavrımızı ısrarla göstermeye devam etmeliyiz. Yoksa bu adaletsizlik ve katliamlar da durmayacak ve devam edecek" dedi.

Protesto, yapılan konuşmaların ardından olaysız şekilde sona erdi. - BRÜKSEL