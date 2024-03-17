Üye Girişi
Haberler

Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi

Güncelleme:

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilerek, derhal ateşkes çağrısında bulunuldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilerek, derhal ateşkes çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 163 gündür devam ederken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in saldırıları protesto edildi. Brüksel Kuzey İstasyonu'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek soykırım işlediğini belirterek, derhal saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Göstericiler, "Terörist İsrail", "Derhal ateşkes", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Utan Avrupa" sloganları attı. Göstericiler, ayrıca Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Belçika'da ayrılıkçı Flaman partisi NVA lideri Bart de Wever, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e verdikleri destek nedeniyle protesto etti.

"Filistin halkı için buradayım"

Destek mitingine Belçika'nın Anvers kentinden katılan Luc Beaerts, "Filistin halkı için buradayım. Bu çok normal. Buradayım, çünkü Filistin halkına karşı yapılan savaşa karşı olduğumuzu göstermeye devam etmek zorundayız. İsrail'in silahlı güçlerle uyguladığı adaletsizliğine karşı, onu desteklemeye devam eden ABD ve Avrupa'nın adaletsizliğine karşı tavrımızı ısrarla göstermeye devam etmeliyiz. Yoksa bu adaletsizlik ve katliamlar da durmayacak ve devam edecek" dedi.

Protesto, yapılan konuşmaların ardından olaysız şekilde sona erdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Belçika Brüksel İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Yerel Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title