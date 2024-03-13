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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı müsabakanın rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek.

Uefa Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda rövanş maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı müsabakanın rövanşında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'yi konuk edecek.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının heyecanı yarın yaşanacak. Oynanacak 8 mücadelenin ardından çeyrek finalistler belli olacak. Fenerbahçe de Belçika'da 3-0 galip geldiği karşılaşmanın rövanşında Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda tamamı yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

20.45 Fiorentina - Maccabi Haifa

20.45 PAOK - Dinamo Zagreb

20.45 Viktoria Plzen - Servette

20.45 Fenerbahçe - Union SG

23.00 Aston Villa - Ajax

23.00 Club Brugge - Molde

23.00 Lille - Sturm Graz

23.00 Makkabi Tel Aviv - Olympiakos - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Gilloise Belçika Spor Güncel Haberler

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