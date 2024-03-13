UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı müsabakanın rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek.
Uefa Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda rövanş maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı müsabakanın rövanşında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'yi konuk edecek.
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının heyecanı yarın yaşanacak. Oynanacak 8 mücadelenin ardından çeyrek finalistler belli olacak. Fenerbahçe de Belçika'da 3-0 galip geldiği karşılaşmanın rövanşında Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda tamamı yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
20.45 Fiorentina - Maccabi Haifa
20.45 PAOK - Dinamo Zagreb
20.45 Viktoria Plzen - Servette
20.45 Fenerbahçe - Union SG
23.00 Aston Villa - Ajax
23.00 Club Brugge - Molde
23.00 Lille - Sturm Graz
23.00 Makkabi Tel Aviv - Olympiakos - İSTANBUL