Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk

04.12.2020 21:07 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:11
Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, İstanbul'da bir toplu taşıma aracındaki yoğunluk dikkat çekti.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, İstanbul'da bir toplu taşıma aracındaki yoğunluk dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı 21.00 ile pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Hafta sonu pazartesi sabah saat 05.00'e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, İstanbul'da bir toplu taşıma aracındaki yoğunluk dikkat çekti. Korona virüs salgının öncesindeki gibi yoğunluk oluşan toplu taşıma aracında adeta salgın önlemleri hiçe sayıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kısıtlama öncesi toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk! Koronavirüs unutuldu
Kısıtlama öncesi toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk! Koronavirüs unutuldu
Vaka sayısının arttığı Manisa'da dikkat çeken yoğunluk
Vaka sayısının arttığı Manisa'da dikkat çeken yoğunluk
İstanbul için dikkat çeken koronavirüs araştırması: 10 kişiden yalnızca 3'ü kısıtlama istiyor
İstanbul için dikkat çeken koronavirüs araştırması: 10 kişiden yalnızca 3'ü kısıtlama istiyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kenan Işık Başak Dizer Demet Özdemir Diego Armando Maradona
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlama öncesinde toplu taşımada dikkat çeken yoğunluk - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 21:11:28. #1.14#
title