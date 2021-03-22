Kış uykusundan uyanan 2 bozayı havadan dronla görüntülendi
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Kış uykusundan uyanan 2 bozayı havadan dronla görüntülendi

22.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:36
Kış uykusundan uyanan 2 bozayı havadan dronla görüntülendi

KAR yağışının etkili olduğu Tunceli'nin Ovacık ilçesi el değmemiş doğası, yaban hayatı ve boylu boyunca uzanan dağlarıyla doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.

KAR yağışının etkili olduğu Tunceli'nin Ovacık ilçesi el değmemiş doğası, yaban hayatı ve boylu boyunca uzanan dağlarıyla doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor. Munzur Dağları'ndaki Kırk Merdiven bölgesindeki yuvalarında yaklaşık 4 ay uyuyup, kışı geçiren boz ayılar, son günlerde havaların ısınmasıyla yiyecek aramak ve yağ depolamak için doğada görünmeye başladı. Doğal yaşam alanlarında dolaşan 2 bozayı, bölgeye giden dağcılar tarafından dron ile görüntülendi. 

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kış uykusundan uyanan boz ayılar dron ile görüntülendi. Kar yağışının yoğun olduğu Ovacık ilçesi el değmemiş doğası, yaban hayatı ve boylu boyunca uzanan görkemli dağlarıyla eşsiz manzaralar sunuyor. Munzur Dağları üzerinde bulunan 2'si küçük olmak üzere 6 şelalenin bulunduğu Kırk Merdiven bölgesindeki yuvalarında yaklaşık 4 ay uyuyarak kışı geçiren boz ayılar, havaların ısındığı bu günlerde yiyecek aramak ve yağ depolamak için gezmeye başladı. Doğal yaşam alanlarında dolaşan 2 bozayı bölgeye giden dağcılar tarafından dron ile havadan görüntülendi. Bir süre karlı arazide gezinen ayılar, kayalık alana giderek gözlerden kayboldu.

'BÖLGEMİZDE YABAN HAYATI POPÜLASYONU ÇOK ZENGİN'

1800 rakımlı Kırk Merdiven bölgesine tırmanış yaparken boz ayıları dron ile görüntüleyen profesyonel dağcı ve doğa fotoğrafçısı Akın Gedik, bölgenin yaban hayatı popülasyonun zengin olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte Kırk Merdiven bölgesine tırmanıyorduk. Yürüyüş yaptığımız esnada dron ile görüntü çekiyordum. Bir anda bulunduğumuz patikanın karşı yamacında ayıların olduğunu fark ettim ve onları kayıt altına aldım. Bir süre karlı alandan ayrılarak zirvede bulunan kayalık alana gittiler. Bölgemizde yürüyüş yaparken sürekli bir yaban hayvanı ile karşılaşıyoruz. Bulunduğumuz coğrafya yaban hayatı popülasyonu bakımında çok zengin. Bizler de doğamızı ve yaban hayatını ne kadar çok korursak o kadar iyi olacak" dedi.


Kış uykusundan uyanan 2 bozayı havadan dronla görüntülendi
Kış uykusundan uyanan 2 bozayı havadan dronla görüntülendi
Kış uykusundan uyanan 2 bozayı havadan dronla görüntülendi
Kış uykusundan uyanan 2 bozayı havadan dronla görüntülendi
Kış uykusundan uyanan 2 bozayı havadan dronla görüntülendi
Kış uykusundan uyanan 2 bozayı havadan dronla görüntülendi
Kış uykusundan uyanan 2 bozayı havadan dronla görüntülendi
Kış uykusundan uyanan 2 bozayı havadan dronla görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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