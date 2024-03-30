Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Vali Ömer Toraman, "Birimlerimize intikal eden herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.25'te merkez üssü Elazığ'ın olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem sonrasında Elazığ Valisi Ömer Toraman sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar ilgili birimlerimize intikal eden herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ